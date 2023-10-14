Galatasaray yönetimi mali yönden ibra edildi
Galatasaray Kulübü'nde yönetim kurulunun 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemi faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 15:53, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 16:17
Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı sunumların ardından kulübün 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan raporlarla ilgili görüşmelere geçildi.
Görüşmeler bölümünde yapılan konuşmalardan sonra yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunuldu. Yapılan oylamada yönetim ve denetim kurulları, oy birliğiyle ibra edildi.
Ayrıntılar geliyor...