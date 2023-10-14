İç çamaşırlarından uyuşturucu hap çıktı

Uyuşturucu hapların piyasa değerinin yaklaşık 300 bin lira olduğu belirtildi.

İstihbarat üzerine; narkotik ekiplerince 2 şüpheli savcının talimatıyla uçaktan iner inmez yakalandı. Yapılan üst aramasında üst üste 2 iç çamaşırı giyen şüphelilerin bunların altına koli bandıyla 963 adet ecstasy hapı yapıştırdıkları tespit edildi.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince takibi yapılan 2 şüpheli İstanbul'dan hava yoluyla Samsun'a geldi.

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