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İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 17:16, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 17:20
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İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 15 Ekim Pazar günü düzenlenecek "58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu" programları sebebiyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Fatih'te Cankurtaran Meydanı ile İshakpaşa Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Kabasakal Caddesi, At Meydanı Caddesi, Ahırkapı İskelesi Sokak, Küçük Ayasofya Caddesi ve devamında Torun, Utangaç, Dalbastı ve Aksakal sokaklar ile bunlara bağlı sokak ve caddeler, saat 08.00'den program bitimine kadar trafiğe kapatılacak.

Üsküdar-Kandilli arasındaki sahil yolu kapanacak
Anadolu Yakası'nın Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde bazı yollarda 09.00-16.00 saatleri arasında trafik akışı sağlanamayacak.

Buna göre, Kadıköy'de Dr. Eyüp Aksoy, Koşuyolu ve Dinlenç caddelerinin D-100 Güney Harem gelişindeki yan yol, Onur Sokak-Köftüncü Sokak kavşağından Dinlenç Caddesi bağlantısı, Koşuyolu köprü altından Medipol Hastanesi Kavşağı Dinlenç Caddesi istikameti, Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nden Üsküdar ayrımları Dr. Eyüp Aksoy Caddesi ve bağlantıları araç trafiğine kapalı olacak.

Üsküdar'da Harem Sahil Yolu, Paşa Limanı, Abdullağa, Kuzguncuk, Çengelköy, Kuleli, Vaniköy, Kandilli, Kandilli Göksu ve Beylerbeyi Çamlıca caddeleri ile buralara çıkan sokaklar, Güzeltepe Caddesi'nden Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi Kavşağı, Hekimbaşı Çiftlik Caddesi-Rasathane Caddesi'nden sahil yolu istikameti, Yeni Yol Sokak Kavşağı sahil istikameti, Kandilli Rasathane Caddesi Hıdırellez Sokak Kavşağı, Altunizade Kısıklı, Mahiriz ve Tophanelioğlu caddelerinden D-100 kuzey katılım, D-100 güney Beylerbeyi ayrımlarından Beylerbeyi istikameti ve Gümüşyolu Caddesi sahil tarafı trafiğe kapatılacak.

Kadıköy'de Acıbadem, Üçpınarlar, Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay ve Taş Köprü caddeleri İstanbul Çevre Yolu bağlantısı ve Koşuyolu Tepretoğulları çıkışı, Üsküdar'da ise Selimiye ayrımları, Nuh Kuyusu, Dr. Fahri Atabey, Tunusbağ, Cumhuriyet ve Gazi caddeleri, Ataşehir bağlantı yolu, Şile Otoyolu, TEM Otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Galata Köprüsü de kapanacak
Etkinlik kapsamında saat 10.50'den sonra da Fatih'te, Küçük Langa Caddesi ve buraya bağlı sokak ve caddeler, Avrasya Tüneli Asya istikameti ve Aksaray ayrımı ile acil çıkış yolu, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci meydan Samatya varyant arası bağlı sokak ve caddeler), Namık Kemal Caddesi-Langa Bostanı Sokak ile bunlara bağlı sokak ve caddeler, Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi ve caddenin sahil istikametine bağlı sokak ve caddeler, Atatürk Bulvarı Sahil Kennedy Caddesi istikametindeki tüm sokak ve caddeler, Kadir Has ve Ragıp Gümüşpala caddeleri ile buraya bağlı sokak ve caddeler, Galata Köprüsü iki yönlü, Reşadiye ve Ankara caddeleri ile buralara bağlı sokak ve caddeler, Unkapanı Köprüsü'nden Atatürk Bulvarı girişi, program bitimine kadar trafiğe kapalı olacak. Aynı saatlerde Haşim İşcan Alt Geçidi de yaya trafiğine kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak ise Üçler Sokak-Klodfarer Caddesi-Kadırga Limanı Caddesi ile Vatan, Millet, Küçük Langa Aralığı ve Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman caddeleri, Onuncu Yıl Bulvarı-Balat Yolu, Fevzipaşa Caddesi-Horhor Caddesi, Vatan Caddesi-Atatürk Bulvarı Caddesi Unkapanı yönü, Unkapanı Köprüsü Refik Saydan Caddesi yönü, Nakilbent Sokak ve bağlı sokaklar kullanılabilecek.

Beyoğlu ve Beşiktaş'ta kapanacak yollar
Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde 12.00-14.00 saatleri arasında, Tersane ve Bankalar caddelerinin Karaköy istikameti, Barbaros Bulvarı-Beşiktaş Caddesi istikameti, İnönü Caddesi-Dolmabahçe Cadde istikameti, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Dolmabahçe Tüneli Dolmabahçe Caddesi çıkışları tek yönlü, Beşiktaş Caddesi-Dolmabahçe Caddesi-Meclis-i Mebusan Caddesi-Kemeraltı Caddesi (Beşiktaş Meydan-Galata Köprüsü arası) çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Sürücüler bu yollara alternatif olarak Refik Saydam, Cumhuriyet, Halaskargazi ve Büyükdere caddeleri ile Tarlabaşı Bulvarı'nı kullanabilecek.

Eminönü'ne arabalı vapur seferleri yapılamayacak
Saat 12.30 itibarıyla D-100 kara yolu kuzey yol Altunizade Ümraniye ayrımlarında trafik akışı verilemeyecek. D-100 kuzey yoldan gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne gitmek isteyen araçlar, Altunizade Ümraniye ayrımlarından Kısıklı Caddesi'ne yönlendirilecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa istikametinde 12.30-14.00, Avrasya Tüneli Avrupa-Asya istikametinde 10.50-12.00 saatleri arasında trafik akışı sağlanamayacak.

Ayrıca, Sirkeci arabalı vapuru, Üsküdar ve Harem iskelelerinden Eminönü iskelesine yapılacak deniz seferleri 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilemeyecek.

Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nda Kabataş istikametine yapılan seferler, saat 12.00'den itibaren Beyazıt Meydanı'nda kesilecek. Yaya trafiğini engellemek için Sirkeci-Eminönü istikameti her iki yönde bariyerlerle çevrilecek.

Söğütlüçeşme'den çıkış yapan metrobüs seferleri de saat 12.15 itibarıyla durdurulacak.

Öte yandan, İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Söğütlüçeşme ile Zincirlikuyu arasındaki seferlerin 12.15-14.30 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacağı bildirilmişti.

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