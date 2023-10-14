Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.07'de Bolu'da 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7,28 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, an itibarıyla iletilen olumsuz bir durum bulunmadığı belirtilerek, "Gelişmeler takip edilmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesine yer verildi.