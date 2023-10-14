Datça'da iki kedi yavrusunun öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Öte yandan Datça Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kaymakamlıkça önleyici kolluk faaliyetlerinin artırıldığı ifade edilen açıklamada, çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 10 Ekim'de Karaköy Mahallesi'nde yaşayan T.T, bahçesinde baktığını iddia ettiği iki kedi yavrusunun parçalanarak öldürüldüğünü fark edince yetkililerden yardım istedi.

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