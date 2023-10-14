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Datça'da iki kedi yavrusunun öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde iki kedi yavrusunun öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 17:43, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 17:58
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Datça'da iki kedi yavrusunun öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, 10 Ekim'de Karaköy Mahallesi'nde yaşayan T.T, bahçesinde baktığını iddia ettiği iki kedi yavrusunun parçalanarak öldürüldüğünü fark edince yetkililerden yardım istedi.

Jandarma ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Öte yandan Datça Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kaymakamlıkça önleyici kolluk faaliyetlerinin artırıldığı ifade edilen açıklamada, çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.

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