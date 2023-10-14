Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?

Netanyahu, askerlerle sohbeti sırasında, "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Bir sonraki aşama geliyor" ifadelerini kullandı.

Gazze yakınlarındaki bu yerleşimlerde incelemelerde bulunan İsrail Başbakanı, buradaki askerleriyle buluşarak sohbet etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net