Kocaeli'de taksici cinayeti: Müşteri silahla vurdu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat Karaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 çocuk babası Karaca'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Taksi sürücüsü Murat Karaca'nın aracına binen kimliği henüz belirsiz kişi, saldırdığı taksiciye tabancayla 6 el ateş etti. Şüpheli olay yerinden koşarak kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar, taksi sürücüsü Karaca'yı hareketsiz halde buldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net