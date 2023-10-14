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Van'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 22:30, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 22:11
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Van'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı

Sallıdere Mahallesi yolunda bir minibüs, Başkale istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Devrilen minibüsteki yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 20 düzensiz göçmen yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Jandarma, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri minibüste sıkışan yaralılara çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, 20 yaralıdan 12'si Başkale Devlet Hastanesi'ne 8'i de Van'a sevk edildi.

Jandarma bölgede yaptığı araştırma, görgü tanıklarının beyanına göre sürücü ve 4 düzensiz göçmen olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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