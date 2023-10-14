Muğla açıklarında 110 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli tekne ve lastik bottaki 110 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 22:42, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 22:45
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında farklı zamanlarda yelkenli tekne ve lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli teknede 57, lastik bottaki 53 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.