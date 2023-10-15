Denizli'de otomobilin çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi

İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

F.A. idaresindeki KB362P yabancı plakalı otomobil, Kervansaray Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir erkek ve bir kadına çarptı.

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