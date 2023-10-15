MOSSAD'dan 600 kişilik suikast listesi

Gazze'de abluka altındaki sivilleri bombalayan İsrail, Filistin diasporasına da savaş açtı. İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD, özellikle Avrupa, Mısır, Ürdün, Lübnan, ABD, Katar ve Türkiye'deki Filistinlilere yönelik suikast timleri kurdu. Filistin dışında yaşayan direnişin önemli isimlerine dönük 600 kişilik suikast listesi hazırlandı.

Gazetemizin ulaştığı bilgilere göre MOSSAD'ın suikast listesinde Hamas, İslami Cihad ve el-Fetih Hareketinin liderleri, siyasi büro, sözcü, ekonomi ve askeri alanda etkin olan isimler ilk sırada yer alıyor. İkinci kategoride ise medya ve iletişim, yardım dernekleri, aktivist, sivil toplum kuruluş temsilcileri var. MOSSAD ayrıca kolay hedef olarak gördüğü kendi halindeki Filistinliler ve toplumları etkileme gücüne sahip kişileri gözdağı amaçlı öldürme planları hazırladı. İsrail uzmanı Dr. Abdulaziz Elyan "MOSSAD bu amaçla turizm şirketleri, öğrenciler, tüccarlar, kadın, STK, doktorlar ve araştırma merkezlerini, hedef kişilere dönük bilgi toplama araçları olarak kullanıyor" dedi.

15 KİŞİLİK TİM KURULDU

MOSSAD, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu infaz ülkeleri için 15'ten fazla tetikçi timleri oluşturdu. Kurbanların yaşadığı ülke, infaz şekli, suikasta verilecek resmi ve kitlesel tepkiler ve katillerin yakalanma ihtimalleri de hesap edildi. MOSSAD tarafından takip edilen ve bütün bilgileri dosyalanan kurbanlar en zayıf anlarında infaz edilecek. Kurbanın siyasi, askeri, ekonomik nüfuzuna göre eylemde İHA-SİHA gibi daha gelişmiş yöntemler kullanılabilecek. Bu çerçevede tetikçilerin kesinlikle İsrail bağlantısının olmaması, mümkün olduğunca İslami kökenden gelmesi gibi hususiyetler de öncelik arz ediyor. MOSSAD bazı ülkelerde aynı amaçla PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerini de kullanmayı hedefliyor. Ebu Eleyan, MİT'in geçtiğimiz yıl MOSSAD'ın Türkiye ayağındaki yapılanmasına gerçekleştirdiği operasyonu hatırlattı ve "Şu an en zorlandıkları ülke Türkiye olacak. Bu zorluğu aşmak için de PKK, DHKP-C, DEAŞ altyapısını daha aktif kullanabilirler" dedi.

YILMAZ BİLGEN