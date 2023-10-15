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Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında ailelere bu ay 580 milyon lira ödendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay 580 milyon lira yatırıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2023 10:09, Son Güncelleme : 15 Ekim 2023 10:10
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Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında ailelere bu ay 580 milyon lira ödendi

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu belirtti.

Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED verdiklerini ifade eden Göktaş, çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini vurguladı.

Çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmamasını amaçladıklarını, kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonu anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle aileleri yalnız bırakmıyoruz. SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. Bu doğrultuda SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ekim 2023 ödemesi olarak toplam 580 milyon lira yatırdık."

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