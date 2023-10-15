Aliyev, Serseng Baraj Gölü'nde Azerbaycan bayrağını göndere çekti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 19 Eylül'deki antiterör operasyonunda Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen Ağdere şehri ve Serseng Baraj Gölü'nü ziyaret etti. Aliyev, Serseng Baraj Gölü'nde Azerbaycan bayrağını göndere çekti.
Haber Giriş : 15 Ekim 2023 13:15, Son Güncelleme : 15 Ekim 2023 12:56
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 19 Eylül'deki antiterör operasyonunda Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen Ağdere şehri ve Serseng Baraj Gölü'nü ziyaret etti. Aliyev, Serseng Baraj Gölü'nde Azerbaycan bayrağını göndere çekti.