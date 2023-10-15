İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde de devam etti
İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde de devam etti. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, toprağa verilmek üzere Deyr el-Belah kentindeki Aksa Hastanesi morgundan alındı.
Haber Giriş : 15 Ekim 2023 12:33, Son Güncelleme : 15 Ekim 2023 12:52
İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde de devam etti. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, toprağa verilmek üzere Deyr el-Belah kentindeki Aksa Hastanesi morgundan alındı.