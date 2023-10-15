İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde de devam etti. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, toprağa verilmek üzere Deyr el-Belah kentindeki Aksa Hastanesi morgundan alındı.

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