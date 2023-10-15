Sarıyer'de atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayazağa'da, içinde plastik malzemelerin de bulunduğu kağıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net