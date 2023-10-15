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Samsun'da düzenlenen 100. Yıl Adalet Spor Oyunları ödül töreniyle sona erdi

Samsun'da Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının iş birliğinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Adalet Spor Oyunları, ödül töreniyle tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2023 15:21, Son Güncelleme : 15 Ekim 2023 14:52
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Samsun'da düzenlenen 100. Yıl Adalet Spor Oyunları ödül töreniyle sona erdi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yüzme, okçuluk, koşu, satranç, bowling, masa tenisi ve kort tenisi olarak 7 branşta gerçekleştirilen Adalet Spor Oyunları'na Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki 42 ilden 421 adliye ve ceza infaz kurumlarında görev yapan personel katıldı.

Ödül töreni için Nuri Asan Spor Tesisleri'nde toplanan sporcular 100 metrelik Türk bayrağı açarken protokol üyeleri de ellerindeki Türk bayraklarıyla Bandırma Müze Gemisi'ne kadar yürüdü.

Burada düzenlenen tören öncesinde konuşan Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, etkinliklerin, "Personelin sesi, adaletin nefesi" mottosuyla düzenlendiğini anımsattı.

Yarışmaların personelin birbirleriyle tanışıp iletişim kurması için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Kuloğlu, "Buraya katılıp, tanıştınız ve iletişimlerinizi artırdınız. Bu organizasyondaki amacımız tanışıklığımızı artırarak milletimizin arzu ettiği adalet hizmetlerini daha kısa yoldan ona ulaştırmaktı. Geldiğimiz aşamada 10'dan fazla ilde bu organizasyonları il çapında gerçekleştirdik. Bu etkinliklerimiz birbirimize daha yakın olmak amacıyla farklı illerde ve bölgelerde 100. yıl coşkusuyla devam edecek." dedi.

Kuloğlu, yarışmaların kaybedeninin olmadığını, katılımcı herkesin birinci olduğuna işaret etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Adalet Spor Oyunları'na katkı veren herkese teşekkür ederek başarılı sporcuları tebrik etti.

Kılıç, sporcuların üç gün boyunca yarıştıklarını anımsatarak, "Dostluklar edindiler, şehrimizi gezdiler. Birbirinden değerli 600 misafirimizi şehrimizde misafir ettik. Organizasyonda görev alan herkese teşekkür ediyorum. Hiçbir sporcumuzun burnu kanamadı, dostluk içinde sona erdi." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Törene, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Havvanur Yurtsever, Adalet Bakanlığı Kurumsal İletişim Daire Başkanı Evren Akbey, Samsun Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin de aralarında bulunduğu protokol üyeleri katıldı.

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