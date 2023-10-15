ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Ankara ve İstanbul'da düzenlenen 4 farklı sınav sona erdi.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 2. Dönem), Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023- STS Diş Hekimliği 2. Dönem), Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Eczacılık) bugün Ankara ve İstanbul'da yapıldı.

2023-STS Eczacılık ve 2023-EUS ilk kez elektronik ortamda gerçekleştirildi. Böylece bu sınavlar, ÖSYM'nin yabancı dil sınavlarının dışında elektronik ortamda uyguladığı ilk sınavlar oldu. ÖSYM Ankara Elektronik Sınav Merkezi'nde uygulanan sınavlar saat 10.15'te başladı. Adaylara 75 soru için 110 dakika cevaplama süresi verildi.

2023-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Ankara'da, 2023-DUS 2. Dönem sınavları ise Ankara ve İstanbul'da yapıldı. Sınavlar saat 10.15'te başladı. 2023-DUS 2. Dönem, Temel Bilimler ve Klinik Bilimler Testi'nden oluştu.

DUS ve STS Diş Hekimliği'nde toplam 120 soru için adaylara 150 dakika cevaplama süresi verildi.

Toplam 6 bin 425 adayın katıldığı sınavlarda emniyet görevlileri dahil 689 personel görev yaptı. Sınavlar için 15 bina ve 200 salon kullanıldı.