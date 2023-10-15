Denizlerde fırtına uyarısı

Özel halk otobüslerinden ücretsiz yolcu kararı
Özel halk otobüslerinden ücretsiz yolcu kararı
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak
ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi
ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi
Yeşil Sol Parti tüzük değişikliğiyle parti ismini değiştirdi
Yeşil Sol Parti tüzük değişikliğiyle parti ismini değiştirdi
'A. Bora Kaplan' operasyonunda tanıklara saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
'A. Bora Kaplan' operasyonunda tanıklara saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
Üçlü Danışma Kurulu 20 Ekim'de toplanacak
Üçlü Danışma Kurulu 20 Ekim'de toplanacak
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Türkiye'yi bu 'yamayasadan' kurtaralım
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Türkiye'yi bu 'yamayasadan' kurtaralım
Sivas'ta yolcu otobüsü kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Sivas'ta yolcu otobüsü kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
Piyasalarda 'arzımevut' korkusu
Piyasalarda 'arzımevut' korkusu
Doğum günü eğlencesi dönüşü meydana gelen kazada 3 kişi öldü
Doğum günü eğlencesi dönüşü meydana gelen kazada 3 kişi öldü
İlber Ortaylı'dan özür niteliğinde paylaşım
İlber Ortaylı'dan özür niteliğinde paylaşım
Eski KKTC Sağlık Bakanı "sahte reçete soruşturması"nda gözaltına alındı
Eski KKTC Sağlık Bakanı "sahte reçete soruşturması"nda gözaltına alındı
Bakan Tekin'den öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama
Bakan Tekin'den öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama
BOTAŞ'tan Rusya'ya olan doğal gaz borcuna ilişkin açıklama
BOTAŞ'tan Rusya'ya olan doğal gaz borcuna ilişkin açıklama
Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
'2026'da yeniden tek haneli enflasyonu yakalayacağız'
'2026'da yeniden tek haneli enflasyonu yakalayacağız'
Bahçeli: İsrail aklını başına alsın, ABD'li dayılarına da güvenmesin
Bahçeli: İsrail aklını başına alsın, ABD'li dayılarına da güvenmesin
Sınırda yakalanan 2 terörist, milletvekilinin aracından çıktı
Sınırda yakalanan 2 terörist, milletvekilinin aracından çıktı
Bakan Bolat çağrısını yineledi: Fiyatlardaki köpüğü ortadan kaldıralım
Bakan Bolat çağrısını yineledi: Fiyatlardaki köpüğü ortadan kaldıralım
Bakan Işıkhan: Emekli maaşları için gereken adımları atacağız
Bakan Işıkhan: Emekli maaşları için gereken adımları atacağız
Arınç'tan ofisine yönelik eyleme tepki: Acıyorum onlara...
Arınç'tan ofisine yönelik eyleme tepki: Acıyorum onlara...
Altında 7 ay sonra en yüksek haftalık kazanç
Altında 7 ay sonra en yüksek haftalık kazanç
İkinci el otomobil satışında aksesuar oyunu
İkinci el otomobil satışında aksesuar oyunu
Motorine zam yolda
Motorine zam yolda
Adliyede görevli zabıt katibinin kurduğu çeteye operasyon: 13 gözaltı
Adliyede görevli zabıt katibinin kurduğu çeteye operasyon: 13 gözaltı
36 bin nüfuslu ilçeden 18 ülkeye elma ihracatı
36 bin nüfuslu ilçeden 18 ülkeye elma ihracatı
Bakan Tekin: Öğretmene saldırı ülkemizin geleceğine yapılan saldırıdır
Bakan Tekin: Öğretmene saldırı ülkemizin geleceğine yapılan saldırıdır
KDK: AÖF öğrencileri öğrenim sürecinde formasyon alabilir
KDK: AÖF öğrencileri öğrenim sürecinde formasyon alabilir
Ana sayfaHaberler Yaşam

Denizlerde fırtına uyarısı

Karadeniz ve Kuzey Ege için yarın fırtına uyarısında bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2023 15:10, Son Güncelleme : 15 Ekim 2023 14:58
Yazdır
Denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde eseceği, akşam saatlerinden sonra ise etkisini kaybedeceği ifade edildi.

Açıklamada, Kuzey Ege'de de yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan eseceği tahmin edilen fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber