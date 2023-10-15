Yeşil Sol Parti kongresinde terör örgütü elebaşının posterini açan 2 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "15 Ekim 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin olağanüstü kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterinin açılması üzerine başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan 2 şüpheli tespit edilerek, gözaltına alınmışlardır." bilgisi verildi.

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