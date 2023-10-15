Özel halk otobüslerinden ücretsiz yolcu kararı
Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nden yapılan açıklamada, bundan böyle sadece ayın 1'i ile 4'ü arasında ücretsiz yolcu taşınacağı bildirildi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Ekim 2023 15:51, Son Güncelleme : 15 Ekim 2023 15:53
Özel halk otobüsleriyle belediyeler arasındaki ücretsiz yolcu taşıma tartışması devam ediyor.
Son olarak Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş'tan bir açıklama geldi.
Soydaş, "Türkiye genelindeki tüm özel otobüsleri yalnızca ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak. Geriye kalan 26 gün taşımayacak." dedi.
Şehit aileleri, gazi aileleri, emniyet mensupları ve basın mensupları ise ücretsiz taşımadan sürekli olarak yararlanabilecek.