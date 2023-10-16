Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından marketler 'enflasyonla mücadele' kampanyasına katılmaya başladı. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin bugün başlayan indirim kampanyası 2 Kasım'a kadar sürecek.
Tarım Kredi Kooperatif marketleri, birçok üründe indirime gitmeye başladı.
Tarım Kredi'de indirim oranı
81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.
Tarım Kredi'de hangi ürünler indirimde
İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.
Tarım Kredi'de indirimler ne zaman bitiyor?
İndirim kampanyası bugün başlayacak, 2 Kasım'a kadar devam edecek. Marketlerde cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.
YÜZDE 50 İNDİRİM KAMPANYASI BUGÜN BAŞLIYOR
81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.
İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.
İndirim kampanyası bugün başlayacak, 2 Kasım'a kadar devam edecek.
Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.