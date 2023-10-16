Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA): Gazze'de 50 bin hamile kadın doğum hizmetinden yoksun

Bakan Bolat: Tüm sektörler indirim kampanyasına katılsın
Bakan Bolat: Tüm sektörler indirim kampanyasına katılsın
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Ekipler kapıyı keserek içeri girdi! Kimya mühendisi evinde ölü bulundu
Ekipler kapıyı keserek içeri girdi! Kimya mühendisi evinde ölü bulundu
'Kara harekatı' haberi, altın, gümüş ve petrolü uçurdu
'Kara harekatı' haberi, altın, gümüş ve petrolü uçurdu
Emekli hekimlere görev çağrısı: Kamusal sağlık hizmeti bitebilir
Emekli hekimlere görev çağrısı: Kamusal sağlık hizmeti bitebilir
Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Tarım Kredi'de indirim kampanyası yarın başlıyor
Tarım Kredi'de indirim kampanyası yarın başlıyor
Emeklilere 5 bin TL ödemesi Meclis gündemine geliyor
Emeklilere 5 bin TL ödemesi Meclis gündemine geliyor
Özel halk otobüslerinden ücretsiz yolcu kararı
Özel halk otobüslerinden ücretsiz yolcu kararı
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak
ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi
ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi
Yeşil Sol Parti tüzük değişikliğiyle parti ismini değiştirdi
Yeşil Sol Parti tüzük değişikliğiyle parti ismini değiştirdi
'A. Bora Kaplan' operasyonunda tanıklara saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
'A. Bora Kaplan' operasyonunda tanıklara saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
Üçlü Danışma Kurulu 20 Ekim'de toplanacak
Üçlü Danışma Kurulu 20 Ekim'de toplanacak
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Türkiye'yi bu 'yamayasadan' kurtaralım
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Türkiye'yi bu 'yamayasadan' kurtaralım
Sivas'ta yolcu otobüsü kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Sivas'ta yolcu otobüsü kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
Piyasalarda 'arzımevut' korkusu
Piyasalarda 'arzımevut' korkusu
Doğum günü eğlencesi dönüşü meydana gelen kazada 3 kişi öldü
Doğum günü eğlencesi dönüşü meydana gelen kazada 3 kişi öldü
İlber Ortaylı'dan özür niteliğinde paylaşım
İlber Ortaylı'dan özür niteliğinde paylaşım
Eski KKTC Sağlık Bakanı "sahte reçete soruşturması"nda gözaltına alındı
Eski KKTC Sağlık Bakanı "sahte reçete soruşturması"nda gözaltına alındı
Bakan Tekin'den öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama
Bakan Tekin'den öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama
BOTAŞ'tan Rusya'ya olan doğal gaz borcuna ilişkin açıklama
BOTAŞ'tan Rusya'ya olan doğal gaz borcuna ilişkin açıklama
Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
'2026'da yeniden tek haneli enflasyonu yakalayacağız'
'2026'da yeniden tek haneli enflasyonu yakalayacağız'
Bahçeli: İsrail aklını başına alsın, ABD'li dayılarına da güvenmesin
Bahçeli: İsrail aklını başına alsın, ABD'li dayılarına da güvenmesin
Sınırda yakalanan 2 terörist, milletvekilinin aracından çıktı
Sınırda yakalanan 2 terörist, milletvekilinin aracından çıktı
Bakan Bolat çağrısını yineledi: Fiyatlardaki köpüğü ortadan kaldıralım
Bakan Bolat çağrısını yineledi: Fiyatlardaki köpüğü ortadan kaldıralım
Bakan Işıkhan: Emekli maaşları için gereken adımları atacağız
Bakan Işıkhan: Emekli maaşları için gereken adımları atacağız
Ana sayfaHaberler

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA): Gazze'de 50 bin hamile kadın doğum hizmetinden yoksun

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 07:10, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 07:36
Yazdır
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA): Gazze'de 50 bin hamile kadın doğum hizmetinden yoksun

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Gazze Şeridi'nde 50 bin hamile kadının temel sağlık hizmetlerinden mahrum olduğunu bildirdi.

UNFPA'nın X platformundan yaptığı açıklamaya göre, Gazzeli 5 bin 500 hamile kadın bu ay doğum yapacak.

Gazzeli hamile kadınların, acil korumaya ve sağlık gözetimine muhtaç oldukları belirtilen açıklamada, tüm taraflara uluslararası insan haklarına bağlı kalmaları tavsiye edildi.

Öte yandan CNN televizyon kanalına konuşan BM Nüfus Fonu Müdürü Dominic Allen, Gazze'de sağlık sisteminin hassas ve yıkılmak üzere olduğunu söyledi.

Allen, "Bu hamile kadınlar için büyük endişe duyuyoruz. Gidecek bir yerleri yok" diyerek Gazzeli hamile kadınların içinde bulunduğu zor durumu aktarmaya çalıştı.

"Gazze'ye insani yardımların geçişine izin verilmesi zorunlu" diyen Allen, hayat kurtaran bu sağlık hizmetlerine hamile kadınların mutlaka ulaşması gerektiğini vurguladı.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber