Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 07:29, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 07:39
İ.A. idaresindeki 41 ARE 104 plakalı motosiklet, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez geçişi Sevindikli mevkisinde B.Z. yönetimindeki 01 ADP 519 plakalı tıra çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü İ.A. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.