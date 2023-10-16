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Bakan Bolat: Tüm sektörler indirim kampanyasına katılsın

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (KONSİAD) düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Bolat, otomotiv sektöründe 2-2,5 yıldır devam eden sıkıntıların hükümetçe aldıkları tedbirlerle ortadan kaldırıldığını söyledi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 10:06, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 10:08
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Bakan Bolat: Tüm sektörler indirim kampanyasına katılsın

Bolat, "Dikkat edin, son 1-2 ayda stokta 600 bin araç piyasaya girdi. Birinci elde de ikinci elde de yüzde 15-20'ye varan indirimler, kampanyalar görüyoruz. Piyasa normalleşti, köpük ortadan kalktı" ifadelerini kullandı. Emlakta da aynı şeyin görüldüğünü dile getiren Bolat, şöyle devam etti: "Marketlere çağrı yaptık.

Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısından sonra bütün sektörlere çağrı yaptı ve zincir marketler, yerel marketler, perakendeciler federasyonu, perakendeciler derneği büyük indirim kampanyaları duyurmaya başladılar. Bunu diğer sektörlerden beklediğimizi ifade etmiştik.

Tedarikçiler ve üreticilerden aynı şeyi bekliyoruz. Perakende zincirinin son halkası, onun altında tedarik zincirindeki halkalar da benzeri bir eğilime girmeli. Çünkü sürekli zam yaparak, aslında satıcılar, firmalar, kendi müşterilerini, kendi pazarlarını yok ediyorlar.

Geçici olarak daha çok para kazanıldığı zannediliyor ama aslında satın alma gücü yok ediliyor, yavaş yavaş pazar ve müşteri sayısı azaltılıyor.""Şimdi dalga dalga beyaz eşya, tekstil, konfeksiyon, mobilya sektörleri de 'Bu kampanyaya katılıyoruz' diye anons ediyorlar" ifadesini kullanan Bolat, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında normalleşmeye, fiyatlardaki köpüğü ortadan kaldırmaya ve halkımızın daha fazla alışveriş yapabilmelerini sağlamak için indirim yapmaya bir kez daha davet ediyoruz" diye konuştu.

Hizmetler sektöründe ciddi bir köpük olduğuna işaret eden Bolat, "Lokantalar, oteller ve diğer hizmet kuruluşlarının enflasyonu normal TÜFE'nin en az 20 puan üzerinde. Hizmet sektöründeki kuruluşlar da bu çağrımıza kulak versinler. Bu noktada onlardan aynı şeyi bekliyoruz" diye konuştu.

Günlük 1 milyar $'lık ihracat

Bakan Bolat, Türkiye'nin günlük 1 milyar dolar ihracat yaptığını anlattı. Bolat, "Geçtiğimiz cuma günü 1 milyar 369 milyon dolar günlük ihracatımız oldu. Ortalaması 1 milyar dolar civarında günlük olarak. Önceden 4 tane ihracatımız vardı. Şimdi 115 bin ihracatçımız 220 ülkeye tam 12 bin kalem ürün ihraç ediyoruz" dedi.

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