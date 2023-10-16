Milli enerji hamlesinde yeni rota: Antalya'da petrol heyecanı

Petrol üretiminde hedeflerine doğru adım adım ilerleyen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bugünlerde yepyeni bir keşfin hazırlığını yapıyor. Şırnak'ın Gabar, Cudi ve Kato Dağları'ndan sonra Van ve Şırnak üçgeninde yer alan Siirt'in Pervari ilçesi kırsalından gelen müjdeli haberlerden sonra bu kez petrol aramanın adresi Antalya. TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya Kumluca'daki Alakır-2 tespit kuyusu için sondaj çalışmaları başladı. Kuyuda 950 metre derinliğe kadar inilerek petrol rezerv varlığı ve miktarı tespit edilecek. 14 bin metrekarelik alanda 32 milyon lira yatırımla yapılacak çalışmalar sonunda yeni mijdelerin verilmesi bekleniyor. TPAO'nun Antalya Demre'de de petrol araması yapması bekleniyor

İLK ADIMLAR BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE ATILDI

Türkiye'nin enerji ve ekonomideki tam bağımsız olma yolunda atılan adımların yer aldığı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' kitabının 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' başlıklı bölümünde petrol keşiflerinin yapılması için atılan adımlara ve mücadelelere de yer verilmişti. Albayrak kitabında, "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık.

Önce, Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı.

Daha sonra, Hakkari Çukurca'da Irak sınırının sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat bölgeye gidip çalışmaları inceledim. O gün atılan tohumlar TPAO'yu bugün bu üretim seviyelerine getirdi" demişti.

8 İLDEKİ 14 SAHADA DAHA ÇALIŞMA BAŞLATILACAK

ENerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz şubatta Resmi gazetede yayımlanan petrol arama ruhsatıyla ilgili kararda yeni arama yapılacak 15 sahadan biri de Antalya olarak belirtilmişti. Karardaki diğer 8 il ise Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş olarak sıralanmıştı.

GABAR, KATO,CUDİ, PERVARİ.. MÜJDELER PEŞ PEŞE GELDİ

Başkan Erdoğan, 2 Mayıs 2023'te Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol bulunduğu müjdesini Konya'dan vermişti. Erdoğan, Gabar'daki petrol kuyusuna şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının verildiğini de duyurmuştu. Cudi'de de Şehit Yüzbaşı Esma Çevik'in adının verildiği petrol sahasından keşif müjdesi geldi. Geçtiğimiz haziranda Şırnak Hakkari araındaki Kato dağındaki arama sahasından aynı ay içinde Siirt Pervari'den petrol keşfi müjdeleri geldi.

Erdoğan ÖZTÜRK