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Kafes Operasyonları kapsamında 'Uzuner' ve 'Pelit' suç örgütleri çökertildi

Elebaşılığını Necati Kerim Uzuner'in yaptığı ve 8 yöneticisi bulunan "Uzuner" suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli tutuklandı- "Pelit Çetesi" olarak bilinen ve elebaşılığını Rıfat Albayrak'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonda da 25 şüpheli yakalandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 09:42, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 09:43
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Kafes Operasyonları kapsamında 'Uzuner' ve 'Pelit' suç örgütleri çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kafes Operasyonları" kapsamında "Uzuner" ve "Pelit Çetesi" olarak bilinen 2 ayrı suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacaklarını vurguladı.

Bu kapsamda "Uzuner" olarak bilinen, elebaşılığını Necati Kerim Uzuner'in yaptığı ve 8 suç örgütü yöneticisinin olduğu organize suç örgütü üyelerine operasyon düzenlendiğini belirten Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Sinop merkezli, Trabzon ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda "13 çete mensubunun tutuklandığı, 1 çete mensubunun adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı" bilgisini verdi.

Yerlikaya, bankaların müşteri hizmetleri numarasına benzer numaralardan aradıkları mağdurları kendilerini müşteri temsilcisi gibi tanıtarak dolandırdıkları, elde ettikleri paraları kripto paraya çevirdikleri belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 40 milyon lira tutarında işlem hacmi olduğu tespit edilen 8 şüpheliye ait toplam 153 banka hesabına mahkemece el konulduğunu kaydetti.

- "Çetelerin çetelesini tutuyoruz"

Bakan Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca "Pelit Çetesi" olarak bilinen, elebaşılığını Rıfat Albayrak'ın yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik de operasyon düzenlendiğini aktardı.

Ormanlık alanlarda kesim yapmak suretiyle açtıkları arazileri usulsüz şekilde düzenlenen belgelerle satarak, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve Orman Kanunu'na muhalefet suçlarını örgütlü işledikleri tespit edilen 25 şüpheliye eş zamanlı operasyon yapıldığını ifade eden Yerlikaya, yakalananların adli işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

Operasyonlarda 15 ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda altın, yüksek miktarda döviz ve para ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Çetelerin çetelesini tutuyoruz. Hiçbiri yüce Türk adaletinden kaçamayacak." ifadelerini kullandı.

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