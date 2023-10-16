Dolar günü 27,88 TL'den tamamladı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 27,88 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 17:48, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 17:49
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,8100
|27,8110
|27,8790
|27,8800
|Avro
|29,2290
|29,2300
|29,4030
|29,4040
|Sterlin
|33,7450
|33,8620
|33,8450
|33,9620
|İsviçre Frangı
|30,6910
|30,8400
|30,8360
|30,9900
|ANKARA
|ABD Doları
|27,7800
|27,8600
|27,8490
|27,9290
|Avro
|29,1890
|29,2690
|29,3630
|29,4430
|Sterlin
|33,6850
|33,8950
|33,7850
|33,9950