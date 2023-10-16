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Altının kilogramı 1 milyon 787 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 787 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 16:51, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 16:51
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Altının kilogramı 1 milyon 787 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 700 bin lira, en yüksek 1 milyon 794 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 1 milyon 787 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 299 milyon 644 bin 37,74 lira, işlem miktarı ise 1.928,12 kilogram oldu.

Diğer metallerde işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Özak Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.794.000,001.870,00
En Düşük1.700.000,001.892,05
En Yüksek1.794.600,001.995,65
Kapanış1.787.000,001.988,10
Ağırlıklı Ortalama1.720.102,911.912,26
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.299.644.037,74
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.928,12
Toplam İşlem Adedi46

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