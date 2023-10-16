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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,20 değer kaybederek günü 7.934,56 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 18:30, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 18:41
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 178,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 115,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,14 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,33 ile bilişim oldu.

Küresel pay piyasaları, İsrail-Filistin çatışması ve ABD ile Çin arasındaki gelişmeler nedeniyle dalgalı seyrederken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünya genelinde artan jeopolitik risklerin varlık fiyatlarına etkisi sürerken, enflasyonla mücadeleyi de sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek yüzde 95 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, Banka'nın aralıkta da yüzde 66 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirterek, bölgede tansiyonun düşürülmesi için atılabilecek adımların da etkilerinin yakından takip edileceğini söyledi.

Şirketlerin açıklayacağı finansal sonuçların da pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade eden analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar, kapasite kullanımı, İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 puanın destek, 8.250 ve 8.400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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