Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 14:05, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 16:46
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün "mahrem" yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Konya merkezli İzmir, Tekirdağ, Mersin, Ankara, Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.