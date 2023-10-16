İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 94. sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hamas'ın kaçırdığı bebek" ve "Festivalde canlarını kurtarmak için koşuşan İsrailliler" iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 94. sayısını yayımladı.

Bültende, ABD merkezli TV kanalı NBC'nin, "Öldürülen Hamas direnişçilerinin üzerinden çıkan gizli belgelere göre, kasıtlı olarak İsrail'deki ilkokullar ve çocuklar hedef alınmış" iddiasının manipülasyon olduğu belirtildi.

İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmaların 7 Ekim Cumartesi günü başladığı, İsrail'de cuma ve cumartesi günleri hafta sonu resmi tatil günleri olduğu hatırlatılan bültende, ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri İç Cephe Komutanlığının 7 Ekim'de okulların ülkenin merkezi ve güneyinde kapatılacağını açıkladığı hatırlatıldı.

İlerleyen saatlerde Milli Eğitim Bakanlığının da İsrail genelinde tüm okulların kapatılma kararını duyurduğu, 7 Ekim Cumartesi günü ve sonraki günlerde okullarda çocukların bulunmadığı, "daha fazla çocuk öldürme kastıyla okulların hedef alındığı" iddiasının gerçekle bağdaşmadığı kaydedildi.

"Hamas'ın Kaçırdığı Bebek" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas'ın kaçırdığı bebek" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Bahse konu videonun İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmaların başlamasından yaklaşık bir ay önce sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildiği, görüntülerde Arapça konuşan bir kişinin çocuğa ailesiyle ilgili sorular sorduğu aktarıldı.

Bir İsrail TV kanalında öne sürülen, "Hamas direnişçileri 40 İsrailli bebeğin kafasını kesti" iddiasının doğru olmadığı vurgulanan bültende, İsrail ordusundan yetkililerin Anadolu Ajansına ellerinde iddiaları doğrulayacak bilgi veya kanıtın olmadığını söylediği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'in İsrail medyası tarafından ortaya atılan "Hamas direnişçileri 40 bebeğin kafasını kesti" iddiasıyla ilgili, "Çocukların kafalarının kesildiği fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim" şeklindeki açıklamasının dezenformasyon olduğuna değinildi.

İddianın ilk olarak bir İsrail TV kanalı tarafından dile getirildiği ancak bu haberi doğrulayacak herhangi bir bilgi veya belgeye yer verilmediği aktarıldı.

- "Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı" iddiası

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Filistinliler, İsrailli çocuk ve kadınları vahşice dövüyor" iddiasının doğru olmadığı, iddiaya konu görüntülerin, İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmaların başlamasından bir gün önce sosyal medyada paylaşıldığının belirlendiği anlatıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı" iddiasının doğru olmadığına işaret edilen bültende, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"İddiaya konu görüntülerin, Mayıs 2015'te Guatemala'da kaydedildiği tespit edilmiştir. Dünya basınında geniş yankı bulan görüntüler, bir taksi şoförünü öldürmekle suçlanan genç bir kızın Guatemala şehrinin 150 kilometre batısındaki Rio Bravo köyünde kalabalık bir grup tarafından vahşice öldürüldüğü olaya aittir."

The Times'ın, "İsrail, ağır yaralanan bebekleri gösterdi" haberini Filistinli çocukların fotoğrafıyla servis ederek açıkça manipülasyon yaptığı bildirilen bültende, "İsrailli bir TV kanalı tarafından ortaya atılan, 'İsrailli bebekler öldürüldü' iddiası, İsrailli yetkililer veya bağımsız taraflarca teyit edilmemiştir. İngiliz gazetesi buna rağmen doğrulanamayan bu iddiayı, İsrail bombardımanında yaralanan Filistinli çocukların fotoğrafıyla servis etmiştir." ifadesi kullanıldı.

- "Festivalde canlarını kurtarmak için koşuşan İsrailliler" iddiası

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Festivalde canlarını kurtarmak için koşuşan İsrailliler" iddiasının doğru olmadığına dikkat çekilen bültende, iddiaya konu görüntülerin, İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmaların başlamasından üç gün önce kaydedildiği, görüntülerde, 4 Ekim 2023'te Tel Aviv'deki bir konser alanında koşan İsraillilerin görüldüğü aktarıldı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından "Ülkemizdeki yabancılar İsrail Başkonsolosluğu önünde 'Mehmetçik Gazze'ye' sloganları attı" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin güncel olmadığı, aynı görüntülerle ilgili, "Bu gördüğünüz grup Filistin'e destek için sokaklara dökülmüş ülkemizde yaşayan yabancılar" iddiasının da doğru olmadığı ifade edildi.

Bahse konu görüntülerin, 10 Mayıs 2021'de İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yapılan gösterilere ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Savaştan kaçan bin 671 İsrailli sığınmacı gemi ile Alanya'ya geldi" iddiasının doğru olmadığının aktarıldığı bültende, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya ve Alanya bölgesine farklı ülkelerin vatandaşlarını taşıyan kruvaziyer gemileri sık sık gelmektedir. Bahse konu görüntülerde, 6 Ekim tarihinde Alanya'ya gelen bir kruvaziyer gemisinden inen turistler görülmektedir. Rutin bir turistik seyahat sırasında kaydedilen görüntülerin, İsrail-Filistin gerginliği ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."