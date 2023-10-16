İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 94. sayısını yayımladı

Halk otobüslerinden ücretsiz yolcu taşıma kararı
Halk otobüslerinden ücretsiz yolcu taşıma kararı
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Ege Bölgesinin en büyük Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı
Ege Bölgesinin en büyük Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı
Türk-İş: 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız
Türk-İş: 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız
2023 PMYO Giriş Sınavı 3. yedek sonuçları açıklandı
2023 PMYO Giriş Sınavı 3. yedek sonuçları açıklandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
AK Parti'de genel merkez kurullarının başkanları belli oldu
AK Parti'de genel merkez kurullarının başkanları belli oldu
Bakan Osman Aşkın Bak: Lütfen spordan ayrılmayın
Bakan Osman Aşkın Bak: Lütfen spordan ayrılmayın
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 yolculuğu
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 yolculuğu
Türkiye'nin 'uzay milli takımı' vitrine çıkacak
Türkiye'nin 'uzay milli takımı' vitrine çıkacak
Ücretli çalışan sayısı Ağustosta yükseldi
Ücretli çalışan sayısı Ağustosta yükseldi
Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı
Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı
Bakan Bolat: Tüm sektörler indirim kampanyasına katılsın
Bakan Bolat: Tüm sektörler indirim kampanyasına katılsın
Ekipler kapıyı keserek içeri girdi! Kimya mühendisi evinde ölü bulundu
Ekipler kapıyı keserek içeri girdi! Kimya mühendisi evinde ölü bulundu
'Kara harekatı' haberi, altın, gümüş ve petrolü uçurdu
'Kara harekatı' haberi, altın, gümüş ve petrolü uçurdu
Emekli hekimlere görev çağrısı: Kamusal sağlık hizmeti bitebilir
Emekli hekimlere görev çağrısı: Kamusal sağlık hizmeti bitebilir
Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Emeklilere 5 bin TL ödemesi Meclis gündemine geliyor
Emeklilere 5 bin TL ödemesi Meclis gündemine geliyor
Özel halk otobüslerinden ücretsiz yolcu kararı
Özel halk otobüslerinden ücretsiz yolcu kararı
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak
ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi
ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi
Yeşil Sol Parti tüzük değişikliğiyle parti ismini değiştirdi
Yeşil Sol Parti tüzük değişikliğiyle parti ismini değiştirdi
'A. Bora Kaplan' operasyonunda tanıklara saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
'A. Bora Kaplan' operasyonunda tanıklara saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
Üçlü Danışma Kurulu 20 Ekim'de toplanacak
Üçlü Danışma Kurulu 20 Ekim'de toplanacak
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Türkiye'yi bu 'yamayasadan' kurtaralım
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Türkiye'yi bu 'yamayasadan' kurtaralım
Sivas'ta yolcu otobüsü kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Sivas'ta yolcu otobüsü kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
Piyasalarda 'arzımevut' korkusu
Piyasalarda 'arzımevut' korkusu
Ana sayfaHaberler Siyasi

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 94. sayısını yayımladı

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarınca paylaşılan "Hamas'ın kaçırdığı bebek" ve "Festivalde canlarını kurtarmak için koşuşan İsrailliler" iddialarının doğru olmadığı açıklandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 14:43, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 14:44
Yazdır
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 94. sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hamas'ın kaçırdığı bebek" ve "Festivalde canlarını kurtarmak için koşuşan İsrailliler" iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 94. sayısını yayımladı.

Bültende, ABD merkezli TV kanalı NBC'nin, "Öldürülen Hamas direnişçilerinin üzerinden çıkan gizli belgelere göre, kasıtlı olarak İsrail'deki ilkokullar ve çocuklar hedef alınmış" iddiasının manipülasyon olduğu belirtildi.

İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmaların 7 Ekim Cumartesi günü başladığı, İsrail'de cuma ve cumartesi günleri hafta sonu resmi tatil günleri olduğu hatırlatılan bültende, ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri İç Cephe Komutanlığının 7 Ekim'de okulların ülkenin merkezi ve güneyinde kapatılacağını açıkladığı hatırlatıldı.

İlerleyen saatlerde Milli Eğitim Bakanlığının da İsrail genelinde tüm okulların kapatılma kararını duyurduğu, 7 Ekim Cumartesi günü ve sonraki günlerde okullarda çocukların bulunmadığı, "daha fazla çocuk öldürme kastıyla okulların hedef alındığı" iddiasının gerçekle bağdaşmadığı kaydedildi.

"Hamas'ın Kaçırdığı Bebek" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas'ın kaçırdığı bebek" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Bahse konu videonun İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmaların başlamasından yaklaşık bir ay önce sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildiği, görüntülerde Arapça konuşan bir kişinin çocuğa ailesiyle ilgili sorular sorduğu aktarıldı.

Bir İsrail TV kanalında öne sürülen, "Hamas direnişçileri 40 İsrailli bebeğin kafasını kesti" iddiasının doğru olmadığı vurgulanan bültende, İsrail ordusundan yetkililerin Anadolu Ajansına ellerinde iddiaları doğrulayacak bilgi veya kanıtın olmadığını söylediği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'in İsrail medyası tarafından ortaya atılan "Hamas direnişçileri 40 bebeğin kafasını kesti" iddiasıyla ilgili, "Çocukların kafalarının kesildiği fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim" şeklindeki açıklamasının dezenformasyon olduğuna değinildi.

İddianın ilk olarak bir İsrail TV kanalı tarafından dile getirildiği ancak bu haberi doğrulayacak herhangi bir bilgi veya belgeye yer verilmediği aktarıldı.

- "Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı" iddiası

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Filistinliler, İsrailli çocuk ve kadınları vahşice dövüyor" iddiasının doğru olmadığı, iddiaya konu görüntülerin, İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmaların başlamasından bir gün önce sosyal medyada paylaşıldığının belirlendiği anlatıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı" iddiasının doğru olmadığına işaret edilen bültende, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"İddiaya konu görüntülerin, Mayıs 2015'te Guatemala'da kaydedildiği tespit edilmiştir. Dünya basınında geniş yankı bulan görüntüler, bir taksi şoförünü öldürmekle suçlanan genç bir kızın Guatemala şehrinin 150 kilometre batısındaki Rio Bravo köyünde kalabalık bir grup tarafından vahşice öldürüldüğü olaya aittir."

The Times'ın, "İsrail, ağır yaralanan bebekleri gösterdi" haberini Filistinli çocukların fotoğrafıyla servis ederek açıkça manipülasyon yaptığı bildirilen bültende, "İsrailli bir TV kanalı tarafından ortaya atılan, 'İsrailli bebekler öldürüldü' iddiası, İsrailli yetkililer veya bağımsız taraflarca teyit edilmemiştir. İngiliz gazetesi buna rağmen doğrulanamayan bu iddiayı, İsrail bombardımanında yaralanan Filistinli çocukların fotoğrafıyla servis etmiştir." ifadesi kullanıldı.

- "Festivalde canlarını kurtarmak için koşuşan İsrailliler" iddiası

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Festivalde canlarını kurtarmak için koşuşan İsrailliler" iddiasının doğru olmadığına dikkat çekilen bültende, iddiaya konu görüntülerin, İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmaların başlamasından üç gün önce kaydedildiği, görüntülerde, 4 Ekim 2023'te Tel Aviv'deki bir konser alanında koşan İsraillilerin görüldüğü aktarıldı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından "Ülkemizdeki yabancılar İsrail Başkonsolosluğu önünde 'Mehmetçik Gazze'ye' sloganları attı" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin güncel olmadığı, aynı görüntülerle ilgili, "Bu gördüğünüz grup Filistin'e destek için sokaklara dökülmüş ülkemizde yaşayan yabancılar" iddiasının da doğru olmadığı ifade edildi.

Bahse konu görüntülerin, 10 Mayıs 2021'de İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yapılan gösterilere ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Savaştan kaçan bin 671 İsrailli sığınmacı gemi ile Alanya'ya geldi" iddiasının doğru olmadığının aktarıldığı bültende, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya ve Alanya bölgesine farklı ülkelerin vatandaşlarını taşıyan kruvaziyer gemileri sık sık gelmektedir. Bahse konu görüntülerde, 6 Ekim tarihinde Alanya'ya gelen bir kruvaziyer gemisinden inen turistler görülmektedir. Rutin bir turistik seyahat sırasında kaydedilen görüntülerin, İsrail-Filistin gerginliği ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber