Anadolu Üniversitesi vefat eden öğrenci için taziye mesajı yayımlandı

Ünivesite paylaşımında: Bugün yaşanan elim hadise sonucunda bir öğrencimizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Öğrencimize Allah'tan rahmet kederli ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Üniversitesi yemekhanesinde intihar... Başsavcılık 'ekonomik sebeplerle intihar' iddiasını yalanladı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde 21 yaşındaki öğrenci R.A., Yunus Emre Kampusu yemekhane binasında kendini asarak yaşamına son verdi. Öğrencinin ekonomik sorunları nedeniyle intihar ettiği iddialarına karşı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, R.A.'nın intiharının ekonomik sebeplerle olmadığı ifade edildi.

BAŞSAVCILIK: NOTTA BORÇLANMA YOK

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da Anadolu Üniversitesi'nde yaşamına son veren üniversite öğrencisi ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

R.A. isimli öğrencinin ölümünün titizlikle araştırıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "15/10/2023 günü yazılı ve görsel medya organlarında bir öğrencinin borçları nedeniyle intihar ettiğine yönelik iddiaların bulunduğu haber içerikleri nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 15/10/2023 tarihinde Eskişehir'deki bir üniversitenin fakülte binasında merdiven koruluklarına asılı vaziyette ölü olarak bulunan R.A. isimli şahsın ölümü ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında; ölenin bıraktığı notta ölümünün borçlanması ile ilgili olmadığını net bir şekilde ifade ettiği, olayın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı, soruşturma sonuçlanmadan yapılan yanıltıcı ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."