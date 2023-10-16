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Türk-İş: 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız

"Allah nasip ederse kasımın 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız. Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 15:25, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 16:57
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, sendikaların aynı amaca hizmet ettiği sürece başarıya ulaşabileceğini belirterek, "Allah nasip ederse kasımın 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız. Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız." dedi.

Tekgıda-İş Sendikası Kocaeli İl Temsilciliğini ziyaretinde basın toplantısı düzenleyen Atalay, çalışma hayatındaki sorunların kılıf değiştirerek de olsa devam ettiğini söyledi.

Atalay, sadece yüzde 14'ü örgütlü bir toplumda temsilcilik yaptıklarını ve bu tablonun başta sendikalar olmak üzere ülkeye yakışmadığını ifade etti.

Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı, Kahramanmaraş merkezli depremler ve son olarak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının gündemde olduğuna değinen Atalay, "İsrail, vahşice, çoluk çocuk, kadın öldürmeye devam ediyor. Deniyor ki, 'Hamas yaptı.' Git Hamas'la mücadeleni yap, git Hizbullah'la mücadeleni yap. Bebekten, kadından, çocuktan ne istiyorsun?" diye konuştu.

Atalay, çalışma hayatında ise siyasi görüşler farklı olsa da herkesin emekten yana tavır alma mecburiyeti bulunduğunu vurgulayarak, "Özellikle biz kendimizi sorgulayalım. Biz işçiler, sendikalar, ne zaman kayıkta küreği aynı istikamette çekersek başarıya ulaşırız ama birimiz A'ya birimiz B'ye gittiğimiz müddetçe sermaye, patronlar bizi kullanmaya devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

- Asgari ücret komisyonunda 2 erkek 2 kadın olacak

Geçici işçilerin sorununu anlattıklarını, taşeron sorununu da anlatmaya devam ettiklerini vurgulayan Atalay, seçim öncesi taşeron meselesine ilişkin başlatılan çalışmaların sonuçlandırılmasını talep etti.

Atalay, önümüzdeki günlerde asgari ücretle ilgili görüşmelerin başlayacağını anımsatarak, şunları söyledi:

"Kasımın 20'sinden sonra komisyonu kurarız. Bu masada asgari ücretli otursun, biz oturmayalım. Asgari ücreti 20 senedir anlatıyorum. Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Sendikanın olduğu yerde aile yardımı, ikramiye, servis, yemek olur. 8 milyon işçi, sanki bizim üyemiz, ailemizin parçası gibi gayret sarf ediyoruz. Allah nasip ederse kasımın 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız. Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız. 2 kadın, 2 erkek olacak komisyonda. Yani ne olması gerekiyorsa orada oturanlar karar verecekler. Sendikacılar da onlara uyacaklar."

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