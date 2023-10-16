O ilçede büyük tehlike kapıya dayandı: 20 günlük suyu kaldı

Halk otobüslerinden ücretsiz yolcu taşıma kararı
Halk otobüslerinden ücretsiz yolcu taşıma kararı
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Ege Bölgesinin en büyük Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı
Ege Bölgesinin en büyük Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı
Türk-İş: 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız
Türk-İş: 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız
2023 PMYO Giriş Sınavı 3. yedek sonuçları açıklandı
2023 PMYO Giriş Sınavı 3. yedek sonuçları açıklandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
AK Parti'de genel merkez kurullarının başkanları belli oldu
AK Parti'de genel merkez kurullarının başkanları belli oldu
Bakan Osman Aşkın Bak: Lütfen spordan ayrılmayın
Bakan Osman Aşkın Bak: Lütfen spordan ayrılmayın
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 yolculuğu
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 yolculuğu
Türkiye'nin 'uzay milli takımı' vitrine çıkacak
Türkiye'nin 'uzay milli takımı' vitrine çıkacak
Ücretli çalışan sayısı Ağustosta yükseldi
Ücretli çalışan sayısı Ağustosta yükseldi
Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı
Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı
Bakan Bolat: Tüm sektörler indirim kampanyasına katılsın
Bakan Bolat: Tüm sektörler indirim kampanyasına katılsın
Ekipler kapıyı keserek içeri girdi! Kimya mühendisi evinde ölü bulundu
Ekipler kapıyı keserek içeri girdi! Kimya mühendisi evinde ölü bulundu
'Kara harekatı' haberi, altın, gümüş ve petrolü uçurdu
'Kara harekatı' haberi, altın, gümüş ve petrolü uçurdu
Emekli hekimlere görev çağrısı: Kamusal sağlık hizmeti bitebilir
Emekli hekimlere görev çağrısı: Kamusal sağlık hizmeti bitebilir
Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Emeklilere 5 bin TL ödemesi Meclis gündemine geliyor
Emeklilere 5 bin TL ödemesi Meclis gündemine geliyor
Özel halk otobüslerinden ücretsiz yolcu kararı
Özel halk otobüslerinden ücretsiz yolcu kararı
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak
ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi
ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi
Yeşil Sol Parti tüzük değişikliğiyle parti ismini değiştirdi
Yeşil Sol Parti tüzük değişikliğiyle parti ismini değiştirdi
'A. Bora Kaplan' operasyonunda tanıklara saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
'A. Bora Kaplan' operasyonunda tanıklara saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
Üçlü Danışma Kurulu 20 Ekim'de toplanacak
Üçlü Danışma Kurulu 20 Ekim'de toplanacak
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Türkiye'yi bu 'yamayasadan' kurtaralım
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Türkiye'yi bu 'yamayasadan' kurtaralım
Sivas'ta yolcu otobüsü kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Sivas'ta yolcu otobüsü kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
Piyasalarda 'arzımevut' korkusu
Piyasalarda 'arzımevut' korkusu
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

O ilçede büyük tehlike kapıya dayandı: 20 günlük suyu kaldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yaşanan kuraklık nedeniyle ilçeye içme suyunun sağlandığı Kadıköy Barajı'nda yaklaşık 20 günlük su kalması nedeniyle baraja giden Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, suyun çekilmesi nedeniyle barajın ortasına kadar gidip tasarruf çağrısı yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 15:36, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 16:09
Yazdır
O ilçede büyük tehlike kapıya dayandı: 20 günlük suyu kaldı

Keşan'a içme suyunun sağlandığı Kadıköy Barajı'nda incelemelerde bulunarak, su seviyesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran'dan bilgi alan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, barajdaki su seviyesinin düşüklüğünü göstermek için barajın ortasına kadar yürüdü. Barajın ortasından yaptığı açıklamada, kuraklığın had safhada olduğunu vurgulayan Mustafa Helvacıoğlu, "Suyumuz artık bitme aşamasında. Önlemler alıyoruz ama Kadıköy için üzgünüm. Barajın ortasına kadar yürüyerek geldim. 56 milyon metreküp su kapasitesi olan Kadıköy Barajı'nda su seviyesi şuanda 2-3 milyon civarında. Önümüzdeki günlerde su çekmek için platform kuracağız. Ölü hacim suyunu kullanmaya başlayacağız. Lütfen suyu dikkatli kullanalım. Suyun dibi göründü. Susuz kalacak halimiz yok, çözüm bulacağız. Ancak dikkat çekmek istiyorum; suyu tasarruflu kullanmalıyız. Su paradan kıymetli. Suyu bulamayacağımız günler geliyor. Yaz bitti ama kötü bir manzara var. Bu dünyanın sorunu. 3-7 kilometre yol eksik yapalım dedik, yatırımları durdurduk, 42 milyon TL'ye Kumdere'de kuyu açmak için çalışmalar başlattık" dedi.

"Tedbirlerimizi almış durumdayız"

Kumdere'deki tesisinin Aralık ayı başında çalıştırılmasının ve Keşan'a tek başına yetecek bir kaynak olacağına dikkat çeken Mustafa Helvacıoğlu şunları söyledi: "Aslında bu sevindirici bir haber değil. İnşallah yağışlar olacak ve Kadıköy Barajımız su ihtiyacımızı karşılamaya devam edecek. Biz kötü senaryoya hazırlandık. Yağışlar olmazsa yeraltı su kaynaklarımızı da bitireceğiz. Çözüm üretiyoruz ama tasarrufa davet ediyorum. Su bulsak da, tasarruf bizim yaşam tarzımız olmalı. Evlatlarımıza bunu öğretmeliyiz. Aksi takdirde susuz günler bizi bekliyor. 10 yıl sürmez deniz suyunu arıtmaya başlarız. Geçen yıldan beri sesleniyorum, burada çeltik ekenlere de seslendim, idarecilerime de seslendim; Keşan susuz kalacak. Ne olur suyu tedbirli kullanalım, önce içme suyu, önce yaşam suyu. Tabii ki tarımda su önemli. Tarımı yapan insan, insanın suyu yoksa tarımı nasıl yapacak. Gazze'de su yok, elektrik yok hayat bitmiş durumda. Kuraklığa beraber çözüm üreteceğiz. Suyu bulmak yetmiyor. Tasarruf ederek bize yardımcı olun."

Erhan Başaran da, yaklaşık 20 günlük suyun kaldığını söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber