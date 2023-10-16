Ege Bölgesinin en büyük Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı

İleri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip İzmir Şehir Hastanesi'nde vatandaşlar; acil servis, poliklinik, görüntüleme sistemleri ve laboratuvar gibi hizmetlerden bugün itibarıyla yararlanabilecek.



628 bin 015 metrekare kapalı alan ve 2 bin 060 yatak kapasitesine sahip sağlık kompleksi; Genel Hastane, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kalp Damar ve Kardiyoloji Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi Hastanesi, Adli Psikiyatri Hastanesi, Kemik İliği Merkezi, Organ Nakli Merkezi, İnme Merkezi, Uyku Merkezi ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'ni bünyesinde bulunduruyor.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ CİHAZLARLA HİZMET

1024 kesit bilgisayarlı tomografi, 3 Tesla MR, 7 anjiyografi cihazı, 2 LİNAC cihazı, üst düzey radyasyon onkolojisi ve Nükleer Tıp ünitesi gibi yüksek teknoloji cihazlarla hizmet verecek Bayraklı'daki sağlık kompleksinde, 337 poliklinik, 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağının yanında 973 tek kişilik 321 de çift kişilik oda yer alıyor.

Hastanede tıbbi hizmetlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası toplantılarda kullanılmak üzere, 480 ve 100 kişiliklerin yanı sıra ayrıca çeşitli kapasitede birçok toplantı odası bulunuyor.



'5 YILDIZLI OTEL AYARINDA OLMUŞ'

Hastaneyi çok beğendiğini kaydeden hasta yakını Nur Mehmet Yıldız, "Hastaneyi çok güzel buldum, tertemiz. 5 yıldızlı otel ayarında olmuş. Gültepe'den buraya arkadaşımın eşini getirdim.

Yol olarak uzak ama hastane çok güzel. İnşallah doktorlar da iyi olur. Yakın oturanlar için çok iyi. Özel aracımızla geldik. Yeni açıldığı için yollar boş. İlerleyen zamanda hastalar akın akın gelirse, trafik de olur. Hastane gayet güzel. Yapanların eline sağlık. Kadın doğum polikliniğine geldik. Bekliyoruz" dedi.



Hasta yakınlarından Gülseren Güneşler de "Geldik, güzel karşıladılar. Yardımcı oldular. Yeni açıldığı için bazı aksaklıklar var. Kızım ameliyat oldu, onu getirdim. Önce Tepecik Hastanesi'ne gittik oradan kendi aracımızla geldik" diye konuştu. (DHA)

