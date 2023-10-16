Milyonluk yeni daireler patlayıcı ile yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor. Bugün de devam edilen yıkım çalışmalarında Bostanbaşı Mahallesi Saray Bosna Caddesi üzerinde bulunan yeni yapı 15'şer katlı milyonluk 2 bloğun yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

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