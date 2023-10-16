Gazze'de morglarda yer kalmadı, cenazeler dondurma kamyonlarına konuluyor

Bakan Tunç: HSK'ya gönderilen ihbar dilekçesi ile ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç: HSK'ya gönderilen ihbar dilekçesi ile ilgili soruşturma başlatıldı
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor
Danıştay'dan Amasra'daki maden faciasında müfettişler için soruşturma izni
Danıştay'dan Amasra'daki maden faciasında müfettişler için soruşturma izni
Halk otobüslerinden ücretsiz yolcu taşıma kararı
Halk otobüslerinden ücretsiz yolcu taşıma kararı
12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Ege Bölgesinin en büyük Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı
Ege Bölgesinin en büyük Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı
Türk-İş: 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız
Türk-İş: 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız
2023 PMYO Giriş Sınavı 3. yedek sonuçları açıklandı
2023 PMYO Giriş Sınavı 3. yedek sonuçları açıklandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
AK Parti'de genel merkez kurullarının başkanları belli oldu
AK Parti'de genel merkez kurullarının başkanları belli oldu
Bakan Osman Aşkın Bak: Lütfen spordan ayrılmayın
Bakan Osman Aşkın Bak: Lütfen spordan ayrılmayın
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 yolculuğu
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 yolculuğu
Türkiye'nin 'uzay milli takımı' vitrine çıkacak
Türkiye'nin 'uzay milli takımı' vitrine çıkacak
Ücretli çalışan sayısı Ağustosta yükseldi
Ücretli çalışan sayısı Ağustosta yükseldi
Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı
Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı
Bakan Bolat: Tüm sektörler indirim kampanyasına katılsın
Bakan Bolat: Tüm sektörler indirim kampanyasına katılsın
Ekipler kapıyı keserek içeri girdi! Kimya mühendisi evinde ölü bulundu
Ekipler kapıyı keserek içeri girdi! Kimya mühendisi evinde ölü bulundu
'Kara harekatı' haberi, altın, gümüş ve petrolü uçurdu
'Kara harekatı' haberi, altın, gümüş ve petrolü uçurdu
Emekli hekimlere görev çağrısı: Kamusal sağlık hizmeti bitebilir
Emekli hekimlere görev çağrısı: Kamusal sağlık hizmeti bitebilir
Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Emeklilere 5 bin TL ödemesi Meclis gündemine geliyor
Emeklilere 5 bin TL ödemesi Meclis gündemine geliyor
Özel halk otobüslerinden ücretsiz yolcu kararı
Özel halk otobüslerinden ücretsiz yolcu kararı
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak
ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi
ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi
Yeşil Sol Parti tüzük değişikliğiyle parti ismini değiştirdi
Yeşil Sol Parti tüzük değişikliğiyle parti ismini değiştirdi
'A. Bora Kaplan' operasyonunda tanıklara saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
'A. Bora Kaplan' operasyonunda tanıklara saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
Üçlü Danışma Kurulu 20 Ekim'de toplanacak
Üçlü Danışma Kurulu 20 Ekim'de toplanacak
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Türkiye'yi bu 'yamayasadan' kurtaralım
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Türkiye'yi bu 'yamayasadan' kurtaralım
Ana sayfaHaberler Dünya

Gazze'de morglarda yer kalmadı, cenazeler dondurma kamyonlarına konuluyor

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Hastane morglarında yer kalmadı. Cenazeler, dondurma kamyonlarında muhafaza ediliyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 19:06, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 20:08
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İsrail'in Filistin'e yönelik orantısız saldırıları aralıksız sürüyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Gazze Şeridi'nde hastane morgları doldu. Cenazeler, dondurma kamyonlarında muhafaza edilmeye başlandı.

Üstünde gülümseyen bir çocuğun fotoğrafının yer aldığı dondurma kamyonunda artık çocuk, genç, yetişkin çok sayıda Filistinlinin naaşı bulunuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber