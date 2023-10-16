Gazze'de morglarda yer kalmadı, cenazeler dondurma kamyonlarına konuluyor

Üstünde gülümseyen bir çocuğun fotoğrafının yer aldığı dondurma kamyonunda artık çocuk, genç, yetişkin çok sayıda Filistinlinin naaşı bulunuyor.

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