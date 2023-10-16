AVM'de 'omuz atma' tartışmasında bıçaklanan kişi öldü

Polis, şüpheli S.B. ile kavgaya karışan kardeşleri S.B. ve T.B'yi gözaltına aldı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Altıntaş Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde, dün akşam saatlerinde Semih Köse (30) ile S.B. arasında "omuz atma" meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

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