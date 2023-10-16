Muğla'da arama kaydı bulunan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Araçlarda bulunan kişilerin yapılan kimlik sorgusunda 4 şüpheli, "FETÖ üyesi olma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından arandıkları belirlenerek gözaltına alındı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte iki ayrı noktada yapılan uygulamada şüpheli 2 araç durduruldu.

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