Muğla'da arama kaydı bulunan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Muğla'da haklarında arama kaydı bulunan 4 FETÖ zanlısı, uygulama noktalarında şüphe üzerine durdurulan araçlarda yakalanarak tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 21:14, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 21:13
Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte iki ayrı noktada yapılan uygulamada şüpheli 2 araç durduruldu.
Araçlarda bulunan kişilerin yapılan kimlik sorgusunda 4 şüpheli, "FETÖ üyesi olma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından arandıkları belirlenerek gözaltına alındı.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.