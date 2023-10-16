Başsavcılıktan 'üniversite öğrencisi borçları nedeniyle intihar etti' iddiasına açıklama

'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarına açıklama
'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarına açıklama
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
TÜİK açıkladı: Konut satışları eylülde yüzde 9,5 azaldı
TÜİK açıkladı: Konut satışları eylülde yüzde 9,5 azaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor
Danıştay'dan Amasra'daki maden faciasında müfettişler için soruşturma izni
Danıştay'dan Amasra'daki maden faciasında müfettişler için soruşturma izni
Halk otobüslerinden ücretsiz yolcu taşıma kararı
Halk otobüslerinden ücretsiz yolcu taşıma kararı
12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Ege Bölgesinin en büyük Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı
Ege Bölgesinin en büyük Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı
Türk-İş: 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız
Türk-İş: 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız
2023 PMYO Giriş Sınavı 3. yedek sonuçları açıklandı
2023 PMYO Giriş Sınavı 3. yedek sonuçları açıklandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
AK Parti'de genel merkez kurullarının başkanları belli oldu
AK Parti'de genel merkez kurullarının başkanları belli oldu
Bakan Osman Aşkın Bak: Lütfen spordan ayrılmayın
Bakan Osman Aşkın Bak: Lütfen spordan ayrılmayın
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 yolculuğu
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 yolculuğu
Türkiye'nin 'uzay milli takımı' vitrine çıkacak
Türkiye'nin 'uzay milli takımı' vitrine çıkacak
Ücretli çalışan sayısı Ağustosta yükseldi
Ücretli çalışan sayısı Ağustosta yükseldi
Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı
Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı
Bakan Bolat: Tüm sektörler indirim kampanyasına katılsın
Bakan Bolat: Tüm sektörler indirim kampanyasına katılsın
Ekipler kapıyı keserek içeri girdi! Kimya mühendisi evinde ölü bulundu
Ekipler kapıyı keserek içeri girdi! Kimya mühendisi evinde ölü bulundu
'Kara harekatı' haberi, altın, gümüş ve petrolü uçurdu
'Kara harekatı' haberi, altın, gümüş ve petrolü uçurdu
Emekli hekimlere görev çağrısı: Kamusal sağlık hizmeti bitebilir
Emekli hekimlere görev çağrısı: Kamusal sağlık hizmeti bitebilir
Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Emeklilere 5 bin TL ödemesi Meclis gündemine geliyor
Emeklilere 5 bin TL ödemesi Meclis gündemine geliyor
Özel halk otobüslerinden ücretsiz yolcu kararı
Özel halk otobüslerinden ücretsiz yolcu kararı
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak
ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi
ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi
Yeşil Sol Parti tüzük değişikliğiyle parti ismini değiştirdi
Yeşil Sol Parti tüzük değişikliğiyle parti ismini değiştirdi
'A. Bora Kaplan' operasyonunda tanıklara saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
'A. Bora Kaplan' operasyonunda tanıklara saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
Üçlü Danışma Kurulu 20 Ekim'de toplanacak
Üçlü Danışma Kurulu 20 Ekim'de toplanacak
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Başsavcılıktan 'üniversite öğrencisi borçları nedeniyle intihar etti' iddiasına açıklama

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentteki bir üniversitenin fakülte binasındaki merdiven korkuluklarında ölü bulanan öğrenciyle ilgili açıklama yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 21:34, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 21:36
Yazdır
Başsavcılıktan 'üniversite öğrencisi borçları nedeniyle intihar etti' iddiasına açıklama

Başsavcılığın açıklamasında, yazılı ve görsel medya organlarında bir öğrencinin borçları nedeniyle intihar ettiğine yönelik iddiaların bulunduğu haber içerikleri nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün Eskişehir'deki bir üniversitenin fakülte binasında merdiven korkuluklarına asılı vaziyette ölü olarak bulunan R.A. isimli şahsın ölümüyle ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında, ölenin bıraktığı notta ölümünün borçlanmasıyla ilgili olmadığını net bir şekilde ifade ettiği, olayın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı, soruşturma sonuçlanmadan yapılan yanıltıcı ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber