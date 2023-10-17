Pitbullunu sokak köpeklerinin üzerine salıp, vatandaşa bıçak çeken şahıs yakalandı

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde dün 18.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi, yanında iple bağlı şekilde gezdirdiği pitbull cinsi köpeğini sokak köpeklerinin üstüne salmış, esnafın beslediği sokak köpeği de bir iş yerinin bahçesine kaçmıştı. O sırada oğlu ile iş yerinin önüne gelen esnaf Kenan Akdağ, şahsın yaptığını görünce bağırarak tepkisini göstermişti. Şüpheli ise Akdağ'ın üstüne yürüyüp bıçak çektikten sonra, köpeğiyle birlikte kaçarak kayıplara karışmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 37 yaşındaki şüpheli A.Y., olayda kullanmış olduğu bıçak ile kısa süre içerisinde yakalandı. Pitbull cinsi köpekle ilgili de belediye görevlilerince gerekli işlemlerin yapılmasına yönelik çalışma başlatıldı. A.Y. hakkında Kabahatler Kanunu'nca 33 bin 399 TL idari para cezası kesildi, tehdit suçundan ise adli işlem başlatıldı.