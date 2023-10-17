İYİ Parti, yeni masa kuruyor

Yenişafak'tan Mehmet Güney'in haberine göre; 14 Mayıs'ta kendi listelerinden başka bir partinin seçime girmesine izin vermeyen ve bazı illerde CHP ile fermuar liste yapan İYİ Parti, martta yapılacak yerel seçimlerde ise iş birliklerine açık.

İYİ Parti kaynakları, olası iş birliklerinin ancak kendi isimleri ve amblemleri ile mümkün olabileceğini vurguladı. İYİ Parti, küçük partilere "Seçime bizim kurumsal kimliğimizle girin" önerisinde bulunacak. Bu durumu kabul etmeyen partiler ile şimdilik bir iş birliğine girmeye sıcak bakılmıyor.

İYİ Parti iş birliği yapacağı partilerde ise 6'lı Masa'dan birini istemiyor. DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partisi'nin seçim sürecinde yıprandığı ve şimdilik yeni bir iş birliğinin daha da yıpratacağı değerlendiriliyor.