5 büyük ildeki toplu taşıma projelerini Ulaştırma Bakanlığı üstlendi
Bazı illerde raylı sistem ve metro yapımları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 07:50, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 08:01
Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun'da devam eden bazı ulaşım projelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Bursa Üniversite- Görükle uzatma hattı, Kocaeli Kuzey hafif raylı sistem hattının birinci aşaması, Adapazarı- Serdivan raylı sistem hattı, Trabzon raylı sistem hattı ve Samsun raylı sistem hatları araç alımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak.