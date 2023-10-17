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Tarım Kredi Marketlerde yüzde 50 indirimin zararını Hazine mi karşılıyor?

Gazeteci Sadettin İnan bugünkü yazısında Tarım ve Kredi Marketlerde yapılan yüzde 50 indirimi ve bu indirim nedeniyle oluşacak zararın Hazine tarafından mı karşılandığını yazdı.

Kaynak : Milli Gazete
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 08:45, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 08:47
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Tarım Kredi Marketlerde yüzde 50 indirimin zararını Hazine mi karşılıyor?

Milli Gazete yazarı Sadettin İnan, yeniden tartışmaların odağında yer alan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım Kredi Marketleri hakkında yazdı.

Sadettin İnan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle;

Öncelikle Tarım Kredi Kooperatifleri, özel bir kanunla kurulmuş, sermayesi tamamen çiftçi ortaklarına ait bir çiftçi kuruluşudur. Asli görevi de sahip olduğu öz sermaye ve Ziraat Bankası'ndan sağlanan indirimli kredilerle çiftçi ortaklarına ucuz girdi temin ederek, girdi maliyetlerini düşürmektir.

Sübvansiyonlu kredilerin dışında Hazine'den de hiçbir şekilde destek almamaktadır. Bu destekte zaten Tarım Kredi'ye değil doğrudan çiftçiye veriliyor.

Onun için toplumda şöyle bir algı var; 'Tarım Kredi Marketlerde yapılan indirimli satışların zararı devlet tarafından karşılanıyor' diye.

Bu kesinlikle doğru değil. Tarım Kredi Marketlerin zararı tamamen çiftçinin öz sermayesinden karşılanıyor. Bu zararlar, TMO ve ESK gibi hazine tarafından hiçbir şekilde sübvanse edilmiyor.

Tarım Kredi Marketler, 2023 yılı ilk 6 aylık bilançosunda 434 milyon 124 bin lira zarar açıkladı. Açılan marketlerden dolayı şirketin kısa ve uzun vadeli borçları da katlanarak artıyor. 6 aylık bilançoya göre, kısa vadeli borçları 6,5 milyar liraya, uzun vadeli borçları da 1 milyar 800 milyon lira seviyesinde çıkmış durumda. 6 aylık faiz gideri de 126,3 milyon lira.

Görüleceği üzere bu borçların tamamı ve faiz giderleri çiftçinin öz kaynaklarından karşılanacak. Yani tarımsal üretimde çiftçiye kullandırılması gereken kaynaklar, marketlere harcanıyor.

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Peki, çiftçinin girdi maliyetlerini düşürmeden (Girdi maliyetlerini düşürmek için kullanılması gereken kaynaklar marketlerde kullanılarak) siz nasıl olacak da gıda fiyatlarını düşüreceksiniz?

Onun için Tarım Kredi Marketler bırakın yüzde 50 indirim yapmayı, yüzde 100 indirim yapsa bile yapılan bu indirimlerin ne gıda enflasyonuna ne de hayat pahalılığına bir faydası olmayacaktır. Yapılan bu indirimlerin Tarım Kredi Kooperatiflerinin öz sermayesini bitirmekten başka hiçbir yaraya merhem olmaz. Zaten süreçte hızla oraya doğru gidiyor.

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Onun için diyorum ki, yüzde 50 indirim kampanyasına kimse aldanmasın. Gerçi böyle bir indirim de yok, sadece belli ürünlerde kısmi indirimler yapılmış durumda. Ancak ne olursa olsun, Tarım Kredi Marketlerden indirimli alış veriş yaptık diye kimse sevinmesin, alınan her bir indirimli ürün çiftçinin öz sermayesini eriterek, çiftçiyi üretimden uzaklaştıracaktır.

Çiftçinin üretimden uzaklaşmasının ne anlama geldiğini de herkes çok iyi biliyor.

Eğer bu konuda farklı düşünen varsa çıksın karşımıza, Tarım Kredi Marketlerin liyakatsiz yöneticiler eliyle nasıl yağmalandığını mevcut yöneticilerin vatandaş ve çiftçi diye bir derdi olmadığını kendilerine anlatalım.

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