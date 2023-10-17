Küçük çocuklara nişan töreni yapan ailelere adli kontrol

Dün, Kızıltepe ilçesinde beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki çocuğun aile arasında düzenlenen nişan töreni görüntülerinin ortaya çıkması ile başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan çocukların anne ve babaları, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kız çocuğunun babası U.A. ve annesi S.A. ile erkek çocuğunun babası R.A. ile annesi S.A. çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrolle serbest bırakıldı.