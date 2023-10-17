Yunanistan'a kaçma girişimindeki 6 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 10:20, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 10:21
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yasa dışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçluların bağlantılarını ortaya çıkartabilmek için yaptığı çalışmalarda Yunanistan'a kaçmaya çabalayan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Ekiplerin bir başka operasyonunda ise "kasten adam öldürme" suçundan aranması olan 2 şüpheli ve bir düzensiz göçmen sınır hattında yakalandı.
FETÖ şüphelileri ile diğerlerinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Düzensiz göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.