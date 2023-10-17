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Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı iddia edilen 17 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 10:21, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 11:33
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Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı iddia edilen 17 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, MASAK raporlarına göre 20 şüphelinin, çatışma bölgeleriyle Türkiye arasında şirketler ve kişiler üzerinden yasa dışı şekilde DEAŞ'a finansman sağladığı tespit edildi.

Savcılık, terör örgütüyle bağlantısı nedeniyle mal varlığı dondurulan kişilerle para transferi yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 17 şüpheliyi yakaladı.

Polis ekiplerinin 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ üyelerine finansman sağlayanlara yönelik operasyonlarda 17 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DEAŞ'a üye olma ve terörizmin finansmanı suçlarından haklarında işlem yapılan, terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle mal varlığı dondurulan, şüpheli para transfer ettikleri belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ikamet ve 7 iş yerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Yerlikaya, "222 bin lira, 32 bin 480 avro, 15 bin 900 dolar nakit para ile çok sayıda dijital materyal, doküman ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Terör örgütleri ve onların iş birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Teröristlerin finans kaynaklarını da bir bir kurutacağız." ifadelerini kullandı.

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