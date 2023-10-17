Erdoğan paylaştı: 12'nci Kalkınma Planı tamamlandı, Meclise sunulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttükleri, Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12'nci Kalkınma Planı'nı tamamladıklarını kaydetti.

Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, iş dünyasının katkılarıyla, ortak akılla hazırladıkları 12'nci Kalkınma Planı'nı bugün Meclis'in takdirine sunacaklarını söyledi.

5 yıllık kalkınma planının 5 ana eksenden oluştuğunu ifade eden Erdoğan, bunları şöyle sıraladı:

"Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum. İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi. Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim. Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre. Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim."

"İşsizliği yüzde 7,5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz"

12'nci Kalkınma Planı döneminde, ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedeflediklerini aktaran Erdoğan, "2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar milli gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği yüzde 7,5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz. Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz." dedi.

"Enflasyonu yüzde 4,7'ye geriletmeyi hedefliyoruz"

Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda yüzde 4,7'ye geriletmeyi hedeflediklerinin altını çizen Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'na giden yolda devlete ve millete rehberlik edecek 12'nci Kalkınma Planı'nın hayırlı olmasını diledi.