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3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 2 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasıyla başlayan aramalarda 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ekim 2023 13:36, Son Güncelleme : 17 Ekim 2023 13:42
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3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası H. Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar anne S. Yağal, büyükanne A. Yağal ve ağabey O. Yağal'ın yer almadığı duruşma salonunda, taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını tekrar etmesinin ardından H. Yağal'ın savunması alındı.

Sanık H. Yağal, "Söyleyeceğim bir şey kalmadı. Benim hiçbir suçum yok." dedi.

Mahkeme heyeti, büyükbaba H. Yağal'ın Müslüme'ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmetti.

H. Yağal, gelini S. Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, "akrabaya karşı" ve "birden fazla işlenmesi" dikkate alınarak 28 yıla çıkarıldı.

Tutuklu H. Yağal ayrıca, gelinine karşı "cinsel saldırı" sonucu doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı"ndan 3 yıl hapse mahkum edildi. Suçun, "kendi kızına" karşı işlenmesi gerekçesiyle ceza 5 yıl 7 ay 15 güne yükseltildi.

Toplamda 33 yıl 7 ay 15 gün hapse çarptırılan H. Yağal'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Mahkeme heyeti, "suçluyu kayırmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve ağabey O. Yağal'ın ise beraatine karar verdi.

- Müslüme'nin kesin ölüm nedeni belirlenemedi

Öte yandan, duruşmada Adli Tıp Kurumu raporları da açıklandı.

Raporlara göre, Müslüme'nin cinsel istismara uğradığına dair bulguya rastlanmadığını ve küçük kızın kesin ölüm nedeninin belirlenemediğini açıklayan heyet, maktulün cansız bedeninin bulunduğu bölgeye tek başına çıkamayacağının göz önünde bulundurulduğunu belirtti.

Heyet, Müslüme'nin doğal bir şekilde öldürülmediğine kanaat getirildiği gerekçesiyle meçhul fail hakkında da ayrıca suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Olay ve dava süreci

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten ailesi durumu ilgililere bildirmiş, çalışma başlatan ekipler 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda kayıp çocuğun cansız bedenini bulmuştu.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, çocuğun tutuklanan büyükbabası H. Yağal hakkında "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve ağabey O. Yağal için de "suçluyu kayırmak"tan hapis cezası istenmişti.

H. Yağal hakkında, gelini S. Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu, bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği iddiasıyla hazırlanan ek iddianame dava dosyasıyla birleştirilmişti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, "suçluyu kayırmak"tan yargılanan tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal ve ağabey O. Yağal'ın beraatini, anne S. Yağal'ın ise cezalandırılmasını talep etmişti.

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