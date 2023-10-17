Matematik öğretmeni baba, oğlunu öldürüp cesedini sulama kanalına attı

Olay, 10 Kasım 2021'de Seyhan ilçesi Gazipaşa Bulvarı'ndaki bir iş yerinde meydana geldi. Matematik öğretmeni Mehmet Ertan ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ali Ertan arasında çalışmadığı için tartışma çıktı. Kendine ait dershaneye giden Mehmet Ertan, tartışmanın sürmesi üzerine oğlu Ali Ertan'ı boğazından sustalı bıçakla ağır yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan oğlunun başında bekleyen Ertan, ölmesinin ardından deterjanla dershaneyi temizledikten sonra eniştesi Metin Öztürk'ün (40) yanına gitti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet ile Adle Ertan'ı emniyete götürüp, çapraz sorguya aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Mehmet Ertan ile cesedin gizlenmesine yardım eden Adle Ertan, Rukiye Sarı ve Metin Öztürk tutuklandı.